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Тимошенко відхрещується від зв'язків з Опоблоком і Медведчуком

Вівторок, 15 листопада 2016, 16:52

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що не співпрацює з Опозиційним блоком.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

"Коли закидають "Батьківщині", що ми працюємо з Опоблоком, подивіться на голосування – голосує БПП, фракція Яценюка, Опозиційний блок і законопроекти приймаються разом. Хочу нагадати, що Опозиційний блок – це наступники Партії регіонів. Саме ця партія кидала мене і моїх однодумців за грати. Як ми можемо з ними співпрацювати?!", – обурилася вона.

Також вона заперечила зв'язки з кумом російського президента Віктором Медведчуком.

"Я категорично не співпрацюю з Віктором Медведчуком. Хочу сказати вам, що президент делегував Віктора Медведчука у комісію по переговорах щодо врегулювання конфлікту на Сході від України. Сьогодні він представляє президента, а я в опозиції", – сказала вона.

Як відомо, 15 листопада у Києві відбувається низка протестних акцій.

Журналісти повідомляли про ознаки проплаченості мітингів.

15 листопада "Опоблок" оголосив проведення акцій протесту в регіонах. Партія "Батьківщина" заявила про "кризу влади".

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БатьківщинаОпозиційний блокТимошенко
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