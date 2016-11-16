Имена 100 причастных к крушению MH-17 назовут до 2018 – министр

Министр транспорта Малайзии заявил, что в настоящее время установлены имена 100 человек, подозреваемых в катастрофе самолета Малазийских авиалиний MH-17. Они будут названы до 2018 года.

С таким заявлением министр Лиоу Тионг Лай выступил во время обсуждения бюджета в парламенте Малайзии, сообщает Анадолу.

Лай заявил, что Совместная следственная группа (JIT) определила круг лиц, и теперь расследование будет сведено к тому, чтобы установить "одну ответственную сторону", которая запустила из "Бука" в самолет ракету.

"Мы будем использовать Международный суд в Нидерландах, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

По словам малазийского министра, эти 100 подозреваемых будут вызваны на допросы для дачи показаний.

"Хотя Совместная следственная группа определила группу, сбившую MH17, есть 100 из них, и мы должны вызвать их всех на допрос до того, как придет к какому-либо выводу", - сказал Лай.

По его словам, JIT подозревает группу сепартистов и продолжает расследование. "Как только тот, кто произвел запуск, будет устанволен, мы приложим все усилия, чтобы наказать виновника в Международном суде в Нидерландах", - заявил министр.

Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над зоной боевых действий на Донбассе 17 июля 2014 года.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс "Бук", из которого произвели выстрел, прибыл на Донбасс из России, а после выстрела вернулся обратно. Также следователи установили, что ракету запустили из зоны, подконтрольной боевикам.

Татьяна Кусок, УП