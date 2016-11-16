Лысенко о задержании украинца в Крыму: Возможно, это новая традиция россиян

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Среда, 16 ноября 2016, 11:26

Представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявляет, что Украина проверяет информацию о задержании якобы украинского сотрудника ГУР на территории оккупированного Крыма.

Об этом Лысенко заявил в комментарии "Украинской правде".

"Сейчас мы проверяем эту информацию, не является ли это ложью. Хотя мы удивлены, потому что обычно подобные сообщения россияне распространяют по понедельникам. Возможно, это будет новая традиция и по средам", - сказал Лысенко.

Ранее в среду в России заявили о задержании в Симферополе гражданина Украины, которого назвали якобы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. У него якобы были изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Крым Росcия
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IP: 93.75.36.---formalin16.11.2016 12:46
Де ті спецвійська?.. Має бути відповідна реакція: на кожного захопленого українця (де завгодно!) - кілька захоплених офіцерів ЗС РФ! І ці розваги ФСБ одразу ж зупиняться!
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