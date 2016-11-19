Суд по продлению ареста Ефремова перенесли на понедельник

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Суббота, 19 ноября 2016, 17:21

Заседание Печерского райсуда Киева о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова перенесли на 11:00 понедельника.

Такое решение было принято на заседании в субботу, сообщает канал "112 Украина".

В субботу защита подсудимого подала заявление об отводе судьи Владимира Карабаня, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, однако оно не было удовлетворено.

После перерыва Карабань перенес заседание на понедельник.

Вместе с тем, прокурор Павел Кожухивский заявил журналистам, что Генпрокуратура намерена завершить расследование по делу Ефремова до 2017 года, сообщают "Украинские новости".

"Мы на завершающей стадии расследования... В течение месяца-полутора планируем завершить расследование", - сказал он.

Украинская правда

Темы: Ефремов
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IP: 188.190.54.---Shablo19.11.2016 18:55
Немедленно отпустить! Нельзя нарушать традицию спортивной типа-анти коррупционной "рыбалки". Отпустить "рыбу" и точка!
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