Суд по продлению ареста Ефремова перенесли на понедельник

Заседание Печерского райсуда Киева о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова перенесли на 11:00 понедельника.

Такое решение было принято на заседании в субботу, сообщает канал "112 Украина".

В субботу защита подсудимого подала заявление об отводе судьи Владимира Карабаня, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, однако оно не было удовлетворено.

После перерыва Карабань перенес заседание на понедельник.

Вместе с тем, прокурор Павел Кожухивский заявил журналистам, что Генпрокуратура намерена завершить расследование по делу Ефремова до 2017 года, сообщают "Украинские новости".

"Мы на завершающей стадии расследования... В течение месяца-полутора планируем завершить расследование", - сказал он.

Украинская правда