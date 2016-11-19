Суд щодо продовження арешту Єфремова перенесли на понеділок

Засідання Печерського райсуду Києва щодо продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова перенесли на 11:00 понеділка.

Таке рішення було прийнято на засіданні в суботу, повідомляє канал "112 Україна".

У суботу захист підсудного подав заяву про відвід судді Володимира Карабаня, який розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу, однак її не було задоволено.

Після перерви Карабань переніс засідання на понеділок.

Разом з тим, прокурор Павло Кожухівський заявив журналістам, що Генпрокуратура має намір завершити розслідування в справі Єфремова до 2017 року, повідомляють "Українські новини".

"Ми на завершальній стадії розслідування... Протягом місяця-півтора плануємо завершити розслідування", - сказав він.

Українська правда