В новом руководстве "ДемАльянса" нет Лещенко, Найема и Залищук
В руководстве партии "ДемАльянс", переизбранном на съезде в субботу, нет нардепов Светланы Залищук, Сергея Лещенко и Мустафы Найема.
Как сообщается на странице партии в Facebook, сопредседателями "ДемАльянса" стали Василий Гацько и Виктория Пташник.
В правление партии вошли Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Евгения Матейчук, Игорь Андрейченко.
Как известно, на съезде 9 июля этого года Залищук была избрана временным соруководителем партии вместе с Василием Гацько.
Тогда же в правление партии по итогам голосования были избраны: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Максим Черкасенко, Светлана Коломиец, Владислав Оленченко, Зоя Буйницкая, Олег Деревянко, Виктория Пташник и Андрей Длигач.
14 ноября народных депутатов БПП Светлану Залищук и Мустафа Найем, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях.
Партия ДемАльянс расценила решение фракции ББП об исключении из состава парламентских делегаций Совета Европы и НАТО Залищук и Найема как политическую расправу.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
НЕ ТРЕБА КИДАТИСЯ ГУЧНИМИ СЛОВАМИ.
Цю трійку хіба посадили в буцегарню чи табір? Ні, просто обмежили прокаташки за кордон ДЕРЖАВНИМ КОШТОМ.
Та подібні "репресії" якось переживають 99,99% українців. До того ж зваживши на е-декларації принаймні двох з них вони цілком можуть кататися власним рахунком.