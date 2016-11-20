В новом руководстве "ДемАльянса" нет Лещенко, Найема и Залищук

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 00:02

В руководстве партии "ДемАльянс", переизбранном на съезде в субботу, нет нардепов Светланы Залищук, Сергея Лещенко и Мустафы Найема.

Как сообщается на странице партии в Facebook, сопредседателями "ДемАльянса" стали Василий Гацько и Виктория Пташник.

В правление партии вошли Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Евгения Матейчук, Игорь Андрейченко.

Как известно, на съезде 9 июля этого года Залищук была избрана временным соруководителем партии вместе с Василием Гацько.

Тогда же в правление партии по итогам голосования были избраны: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Максим Черкасенко, Светлана Коломиец, Владислав Оленченко, Зоя Буйницкая, Олег Деревянко, Виктория Пташник и Андрей Длигач.

14 ноября народных депутатов БПП Светлану Залищук и Мустафа Найем, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях.

Партия ДемАльянс расценила решение фракции ББП об исключении из состава парламентских делегаций Совета Европы и НАТО Залищук и Найема как политическую расправу.

Украинская правда

Темы: Лещенко партия
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Комментарии — 1
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 00:37
"Партія "ДемАльянс" розцінила рішення фракції ББП про виключення зі складу парламентських делегацій Ради Європи та НАТО Заліщук та Найєма як політичну розправу.".

НЕ ТРЕБА КИДАТИСЯ ГУЧНИМИ СЛОВАМИ.

Цю трійку хіба посадили в буцегарню чи табір? Ні, просто обмежили прокаташки за кордон ДЕРЖАВНИМ КОШТОМ.
Та подібні "репресії" якось переживають 99,99% українців. До того ж зваживши на е-декларації принаймні двох з них вони цілком можуть кататися власним рахунком.
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