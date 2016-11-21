Порошенко согласовал с Меркель новую встречу в Нормандском формате

Президент Петр Порошенко договорился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Указывается, что особое внимание собеседники уделили "вопросу предоставления безвизового режима украинским гражданам".

"Канцлер ФРГ подтвердила, что безвизовый режим заработает сразу после согласования внутри ЕС так называемого механизма приостановления", - сказано в сообщении.

В то же время, по информации пресс-службы президента, Меркель сообщила об итогах встречи лидеров государств-членов ЕС с президентом США Бараком Обамой 18 ноября.

"Было подтверждено, что санкции ЕС против РФ будут оставаться до полного выполнения Москвой Минских договоренностей", - сказано в сообщении.