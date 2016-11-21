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Порошенко согласовал с Меркель новую встречу в Нормандском формате

Понедельник, 21 ноября 2016, 16:55

Президент Петр Порошенко договорился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Указывается, что особое внимание собеседники уделили "вопросу предоставления безвизового режима украинским гражданам".

"Канцлер ФРГ подтвердила, что безвизовый режим заработает сразу после согласования внутри ЕС так называемого механизма приостановления", - сказано в сообщении.

В то же время, по информации пресс-службы президента, Меркель сообщила об итогах встречи лидеров государств-членов ЕС с президентом США Бараком Обамой 18 ноября.

"Было подтверждено, что санкции ЕС против РФ будут оставаться до полного выполнения Москвой Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4:00 продолжались переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоМеркельПутиннормандский форматДонбасс
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