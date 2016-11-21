Порошенко узгодив з Меркель нову зустріч у Нормандському форматі

Президент Петро Порошенко домовився із канцлером ФРН Ангелою Меркель про проведення наприкінці листопада зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка.

Вказується, що окрему увагу співрозмовники приділили "питанню надання безвізового режиму українським громадянам".

"Канцлер ФРН підтвердила, що безвізовий режим запрацює одразу після узгодження всередині ЄС так званого механізму призупинення", - сказано у повідомленні.

Водночас, згідно з інформацією прес-служби президента, Меркель поінформувала про підсумки зустрічі лідерів держав-членів ЄС з президентом США Бараком Обамою 18 листопада.

"Було підтверджено, що санкції ЄС проти РФ залишатимуться до повного виконання Москвою Мінських домовленостей", - сказано у повідомленні.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Українська правда