Тимошенко не опровергла, что "Велес" спонсирует "Батькивщину"

Верховный Суд подтвердил, что банк "Велес" закрыли незаконно, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Журналист под НАБУ попросил Тимошенко прокомментировать слова главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что банк "Велес" является спонсором партии "Батькивщина".

"Мы привыкли уже к тому, что всегда большие коррупционные аферы пытаются перевести в личностные вещи", – сказала она.

Тимошенко отметила, что "у банка "Велес" нет ни одного обманутого вкладчика"

"Сегодня есть решение Верховного Суда, которое прямо говорит о том, что Гонтарева закрыла банк "Велес" незаконно – и это было практически политической расправой над членами партии "Батькивщина", над ее командой", – заявила она.

"Кроме того, еще по нескольким банкам, грубо ликвидированным Гонтаревой, сегодня есть решения высшей кассационной инстанции, что это была практически расправа с банковской системой, а не обоснованное закрытие банков", – добавила лидер "Батькивщины".

Тимошенко также вспомнила о банке "Крещатик":

"Более 20 лет работал банк, имел замечательную репутацию, надежных клиентов, которые в этом банке десятками лет хранили свои деньги. У банка "Крещатик" сначала забрали все интересные активы, которые чего-то стояли, передали в банк Порошенко – а потом этот банк "грохнули".

По ее словам, банки искусственно уничтожают, чтобы "зачистить" украинскую банковскую систему.

Ранее Гонтарева намекнула, что Украине вредит популизм Тимошенко, которая призывает к отставке и расследованиям в отношении главы НБУ.

По словам руководителя Нацбанка, суд возобновил деятельность банка "Велес", который принадлежит "спонсору" партии "Батькивщина" Константину Бондареву, тогда как НБУ закрыл его за отмывание средств и вывод только за год почти 500 млн долларов "по фиктивным контрактам".

Алена Рощенко, УП