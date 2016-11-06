Newsweek: Путин тайно встречался с Януковичем спросить о Манафорте

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 12:12

Президент РФ Владимир Путин тайно встречался возле Волгограда с экс-президентом Украины Виктором Януковичем для обсуждения доказательств получения Полом Манафортом платежей от Партии регионов.

Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на информацию, полученную из России Западной разведкой.

Как говорится в материале, после публикации информации о получении тогдашним руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Марафортом 12,7 миллионов долларов от Партии регионов Путин тайно встретился с Януковичем возле Волгограда.

"Янукович заверил Путина, что не было никаких документальных следов, которые показывают выплаты Манафорту, хотя Путин сказал своему окружению, что он не верит украинскому президенту", - пишет издание.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

НАБУ подтвердила наличие  имени Манафорта среди списков "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил 12,7 миллионов долларов. Сейчас по этому делу ведется расследование.

"Украинская правда" писала о сотрудничестве Манафорта из ПР еще в 2007 году.

Сам Манафорт отрицает получение этих выплат.

"Украинская правда" ранее неоднократно писала о лоббистские усилия команды Януковича, в частности – о "Европейском центре современной Украины" и деятельности Манафорта. Об этом можно почитать, в частности, здесьздесь издесь.

Украинская правда

Темы: США Манафорт Путин Янукович
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