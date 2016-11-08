Новинскому грозит до 5 лет тюрьмы - ГПУ

00
0
Вторник, 8 ноября 2016, 17:08

Генпрокуратура обвиняет нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Новинского по трем статьям.

Об этом говорится в тексте представления прокурора, опубликованного на "Украинской правде".

"ГПУ квалифицировало обвинения Новинского частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и части 1 статьи 365 (превышение полномочий)", - говорится в статье.

Также указывается, что Генпрокуратура провела ряд допросов.

"Текстов протоколов допросов свидетелей в представление не добавлено. Но основываясь на них, у Луценко утверждают, что "есть основания считать, что Новинский совершил уголовное преступление…, за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в материале.

Как известно, Новинский, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности, вернулся в Украину из Греции.

В пятницу Новинский улетел на греческий Афон. В четверг он заявил, что намерен присоединиться там к паломнической группы митрополита Онуфрия и вернуться в Украину в понедельник.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не быстрее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "великого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Темы: Новинский Верховная Рада Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В деле Новинского были допрошены три президента Украины 8 ноября 2016, 17:06
Новинский вернулся в Украину 8 ноября 2016, 16:09
(Не)прикосновенный. В чем ГПУ обвиняет Новинского 8 ноября 2016, 16:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Саакашвили: Я приехал в Украину из Грузии, как Порошенко – из Молдовы
ЕС согласовал новые санкции против крымских чиновников
Новинскому грозит до 5 лет тюрьмы - ГПУ
МИД провело "воспитательную беседу" с польским консулом из-за Бандеры
Все новости
Кино от Гусева

"Франц", "Гнездо горлицы" и "Это всего лишь конец света"

Признание

Женщина потеряла 2 года, чтобы идеально признаться в любви потомку Дюма