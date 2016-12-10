Перестрелка в Княжичах: Результатов экспертиз нет, отрабатывают "псевдоограбление"

Результаты всех необходимых экспертиз по делу перестрелки в н.п. Княжичи, в результате которой погибли 5 правоохранителей, еще не готовы, следствие отрабатывает версию псевдоограбления.

Об этом 10 декабря заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам.

"Результаты баллистической, трасологической и других экспертиз, как правило, следует ожидать достаточно долгое время, не менее месяца", - сообщил Луценко.

Он сообщил также, что следствие отрабатывает версию псевдоограбления дома, в котором сработала сигнализация.

"Госслужба охраны обнаружила лестницу, открытые окна, а потом уже следствие установило ограбление. Но, возможно, там и не было ограбления. Там пыль нигде не стерта, только отодвинуты несколько ящиков и забрали несколько малоценных вещей. Эти факты как раз приводят нас к мысли, что это было псевдоограбление. И это одна из версий, которые мы отрабатываем", - отметил генпрокурор.

"Что бы в том доме на произошло - оно не несло в себе причинно-следственные связи c безграмотной, бездумной командой идти освобождать двух задержанных полицейских, не определив, кто их захватил", - добавил Луценко.

Укринформ