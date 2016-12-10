Перестрілка у Княжичах: Результатів експертиз немає, відпрацьовують "псевдопограбування"

Результати усіх необхідних експертиз у справі перестрілки у н.п. Княжичі, внаслідок якої загинули 5 правоохоронців, ще не готові, слідство відпрацьовує версію псевдопограбування.

Про це 10 грудня заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у коментарі журналістам.

"Результати балістичної, трасологічної та інших експертиз, як правило, треба очікувати досить довгий час, щонайменше місяць", - зазначив Луценко.

Він повідомив також, що слідство відпрацьовує версію псевдопограбування будинка, у якому спрацювала сигналізація.

"Держслужба охорони виявила драбину, відчинені вікна, а пізніше вже слідство встановило пограбування. Але, можливо, там і не було пограбування. Там пил ніде не стерто, лише відсунуто кілька шухляд і забрано кілька малоцінних речей. Ці факти якраз наводять нас на думку, що це було псевдопограбування. І це одна з версій, які ми відпрацьовуємо", - зазначив генпрокурор.

"Що б у тому будинку на відбулося - воно не несло у собі причинно-наслідкові зв'язки до безграмотної, бездумної команди йти визволяти двох затриманих працівників поліції, не визначивши, хто їх захопив", - додав Луценко.

Як відомо, в ніч на 4 грудня у Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців. Розслідування перестрілки проводить прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Також у Нацполіції заявляють, що співробітники поліції не причетні до кришування злочинців, які грабували будинки у Княжичах.

Водій держохорони, який вижив після перестрілки, розповів журналістам про те, що сталося.

Укрінформ