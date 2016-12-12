Савченко о встрече с Плотницким и Захарченко: Я в них черта не увидела

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Понедельник, 12 декабря 2016, 17:32

Народный депутат Надежда Савченко объяснила, почему встретилась в Минске с главарями боевиков.

Она подтвердила факт встречи с Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

"Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились", - сказала она.

"Я говорила с людьми", - добавила нардеп.

По словам Савченко, встреча состоялась "в трехстороннем минском формате в присутствии российской стороны и Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР".

"Встреча направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным", - сказала Савченко.

 

На вопрос, знали ли об этой встрече МИД и СБУ, Савченко ответила: "Я сотрудничаю с СБУ и МИД в рамках закона как народный депутат. Я - народный депутат, и меня выбрал народ. Он мне доверил те полномочия, чтобы я боролась за него, и я это делаю".

Она подтвердила, что не согласовывала эту встречу с фракцией "Батькивщина".

Татьяна Кусок, УП

Темы: Савченко
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Комментарии — 4
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka12.12.2016 18:53
Полковник Вешняк:
Єдина моя зацікавленість щодо цієї особи, до речі, ще від моменту, коли я вперше її побачив та почув в репортажі із зали суду, стосується її психологічного портрету, психологічних характеристик її особистості, а можливо й діагнозу, наданих фаховими психологами та психотерапевтами.
Надія - національний Герой! Українська Жанна!!! Забули як вона героїчно боролася в кремлівських казематах за свободу, незалежність, європейський вибір України, забули як ви молилися на неї? На кого тепер ви зуби скалите - на Неньку Україну, на кращу доньку українського народу?!
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IP: 193.243.159.---dolly12.12.2016 18:47
Классная шапочка. Герба СССР не хватает.
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IP: 91.196.80.---Полковник Вешняк12.12.2016 18:21
Єдина моя зацікавленість щодо цієї особи, до речі, ще від моменту, коли я вперше її побачив та почув в репортажі із зали суду, стосується її психологічного портрету, психологічних характеристик її особистості, а можливо й діагнозу, наданих фаховими психологами та психотерапевтами.
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IP: 62.80.181.---Семен Буденный12.12.2016 17:46
А что? от этих клоунов зависит освобождение крымских татfр в АР Крым или незаконно вывезенных украинских граждан в рашу?
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