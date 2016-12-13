Савченко рассказала подробности переговоров с боевиками

Нардеп от фракции "Батькивщина" Надежда Савченко рассказала, что впервые после освобождения встречалась с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.



Об этом она заявила в эфире "Радио Свобода" во вторник.



По словам Савченко "никто не легализует" боевиков.



"Встреча прошла в трехстороннем формате в присутствии российской стороны и белорусской организационной стороны. Она происходило 3 часа, с трех до шести вечера. Закончилась, я считаю, на позитивной ноте", - сказала она.



Савченко также подтвердила, что на встрече были Михаил Балуев, Олег Шкряба как представители российской стороны, и Владимир Рубан (которого связывают с Виктором Медведчуком).



"Они есть в минской контактной группе по гуманитарным вопросам", - сказала она.



Также Савченко рассказала, что обсуждала во время встречи амнистию. В то же время она заявила, что не давала согласие на открытие "посольства ЛДНР" в Киеве.



"Так было, я не знаю, как это подали журналисты. Наоборот, я сказала, что не может быть представительства официального того, чего официально не существует. Нет ни "ЛНР", ни "ДНР". Далее мы говорили о том, чтобы сделать какой-то пресс-центр. Я сказала, что если вы хотите, чтобы вас слышали, можно начать говорить", - сказала Савченко.



Она добавила, что всегда сообщает о таких контактах "соответствующие органы".



Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.



За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.



Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".