Савченко рассказала подробности переговоров с боевиками

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Вторник, 13 декабря 2016, 17:24

Нардеп от фракции "Батькивщина" Надежда Савченко рассказала, что впервые после освобождения встречалась с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об этом она заявила в эфире "Радио Свобода" во вторник.

По словам Савченко "никто не легализует" боевиков.

"Встреча прошла в трехстороннем формате в присутствии российской стороны и белорусской организационной стороны. Она происходило 3 часа, с трех до шести вечера. Закончилась, я считаю, на позитивной ноте", - сказала она.

Савченко также подтвердила, что на встрече были Михаил Балуев, Олег Шкряба как представители российской стороны, и Владимир Рубан (которого связывают с Виктором Медведчуком).

"Они есть в минской контактной группе по гуманитарным вопросам", - сказала она.

Также Савченко рассказала, что обсуждала во время встречи амнистию. В то же время она заявила, что не давала согласие на открытие "посольства ЛДНР" в Киеве.

"Так было, я не знаю, как это подали журналисты. Наоборот, я сказала, что не может быть представительства официального того, чего официально не существует. Нет ни "ЛНР", ни "ДНР". Далее мы говорили о том, чтобы сделать какой-то пресс-центр. Я сказала, что если вы хотите, чтобы вас слышали, можно начать говорить", - сказала Савченко.

Она добавила, что всегда сообщает о таких контактах "соответствующие органы".

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".

Темы: Савченко Донбасс
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Комментарии — 2
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IP: 73.141.104.---Weldon Buchinski13.12.2016 18:21
Тётя Надя, слишком много на себя берёт, похоже уже чувствует себя президентом. И, похоже, хочет быть мудрее Соломона. Всеми делами в ДНР и ЛНР командует лично Пу. О каких переговорах может быть речь? Пу как скажет, так и будет. Плохо что на фоне международных переговоров в Европе по этому вопросу Савченоко проводит прециндент напямую переговоров официального лица с незаконными формированиями террористов. А Т О это же : Анти Террористическая Операция. Ну, не знаю, надо много мнений тут выслушать, но на холодную голову.
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IP: 213.111.84.---kilovka13.12.2016 18:06
Бля... бл... бл... всі коментарі...
Жінка, що ти з неї візьмеш... бог так зробив, з кістки без мозгів...
Простіть мене Марія Складовська-Кюрі і інші розумні жінки...
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