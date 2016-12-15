Охендовский заявляет, что никто не просил его помочь Онищенко

Глава ЦИК Михаил Охендовский заявляет, что к нему никто не обращался по поводу регистрации кандидатом в депутаты Александра Онищенко на досрочных выборах в ВР в 2014 году.

Об этом Охендовский заявил в четверг перед допросом в НАБУ, отвечая на вопрос о заявлениях Онищенко, что регистрация происходила по звонку президента Петра Порошенко или за деньги.

"Никто ко мне не обращался по поводу регистрации кандидатом Онищенко. Когда он подавал повторно Онищенко свои документы в ЦИК, он действительно заходил ко мне в кабинет. Ни на кого он не ссылался, поскольку в этом не было необходимости", - сказал Охендовский.

"Он просто сказал, что понимает свою ошибку при подаче первичных документов, подал новый комплект документов и спросил, когда можно ожидать рассмотрение его вопроса в ЦИК. Я ответил, что вопрос будет рассмотрен в установленный законом срок - не позднее, чем на 5-й день после подачи документов", - сказал он.

Охендовский добавил, что не давал Онищенко никаких ответов о судьбе его документов, потому что вопрос регистрации решается не главой, а коллегиально всем составом ЦИК.

Как известно, 16 сентября 2014 ЦИК отказалась регистрировать кандидатуру Онищенко. Тогда комиссия сослалась на письмо Госпогранслужбы, согласно которому регионал находился на территории Украины в 2011 и 2012 годах менее 183 дней в каждом из соответствующих годовых периодов.

Согласно закону, кандидат в нардепы должен в течение последних 5 лет находиться в Украине большинство дней ежегодно.

Онищенко обжаловал это решение в суде, но суд отказал ему в удовлетворении жалобы.

Позже Онищенко принес повторно документы в ЦИК, и на этот раз его зарегистрировали кандидатом в депутаты.

Тогда в ЦИК объяснили, что не имели права отказать Онищенко в регистрации, так как при повторной подаче документов он предоставил доказательства необходимости его пребывания в командировке. В ЦИК тогда отметили, что среди документов был ряд выдержек из приказов о заграничных командировках, справки о служебных командировках от Федерации конного спорта Украины.

После того, как по Онищенко началось расследование по "газовому делу", он бежал в Европу, депутат рассказал СМИ, что смог зарегистрироваться в 2014 году как кандидат в депутаты по 93 избирательному округу только после того, как передал 6 миллионов долларов Жвании, который тогда входил в руководство избирательного штаба БПП.

НАБУ уже вызывает на допрос Давида Жванию.

Оксана Коваленко, УП