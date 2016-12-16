Турчинов консультирует тещу по бизнес-вопросам

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Пятница, 16 декабря 2016, 14:26

Секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов уверяет, что ни он, ни его супруга бизнесом не занимаются.

Об этом Турчинов сказал в интервью ЛІГА.net.

"Нет, не занимаюсь. И моя супруга тоже… А вот ее родная сестра, теща и примкнувший к ней тесть, в рядах отечественных предпринимателей", – сказал он.

При этом Турчинов отметил, что он не помогает и не лоббирует бизнес своих родственников, а их деятельность не связана с госзакупками и госбюджетом.

"Если обращаются – консультирую. Но не лоббирую. При этом их бизнес совершенно не связан с госзакупками и украинским бюджетом. Это для меня принципиально. Я бы никогда не позволил им заниматься подобным бизнесом, даже если бы он был сверхчестным", – уверяет секретарь СНБО.

"Ведь всегда можно было бы обвинить, что я использую свое служебное положение: "Видите, они получили заказ, потому что у них родственник – Турчинов", – отметил он.

Темы: Турчинов
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IP: 79.61.32.---Andriy Andrukhiv16.12.2016 14:32
Невірю ..і..
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