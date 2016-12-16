Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов консультирует тещу по бизнес-вопросам

Пятница, 16 декабря 2016, 13:26

Секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов уверяет, что ни он, ни его супруга бизнесом не занимаются.

Об этом Турчинов сказал в интервью ЛІГА.net.

"Нет, не занимаюсь. И моя супруга тоже… А вот ее родная сестра, теща и примкнувший к ней тесть, в рядах отечественных предпринимателей", – сказал он.

При этом Турчинов отметил, что он не помогает и не лоббирует бизнес своих родственников, а их деятельность не связана с госзакупками и госбюджетом.

"Если обращаются – консультирую. Но не лоббирую. При этом их бизнес совершенно не связан с госзакупками и украинским бюджетом. Это для меня принципиально. Я бы никогда не позволил им заниматься подобным бизнесом, даже если бы он был сверхчестным", – уверяет секретарь СНБО.

"Ведь всегда можно было бы обвинить, что я использую свое служебное положение: "Видите, они получили заказ, потому что у них родственник – Турчинов", – отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турчинов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Турчинов
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение
Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: