Турчинов консультує тещу з бізнес-питань

Секретар Ради національної безпеки Олександр Турчинов запевняє, що ні він, ні його дружина бізнесом не займаються.



Про це Турчинов сказав в інтерв'ю ЛІГА.net.



"Ні, не займаюся. І моя дружина теж... А ось її рідна сестра, теща з тестем, у лавах вітчизняних підприємців", – сказав він.



При цьому Турчинов зазначив, що не допомагає і не лобіює бізнес своїх родичів, а їхня діяльність не пов'язана з держзакупівлями і держбюджетом.



"Якщо звертаються – консультую. Але не лобіюю. При цьому їх бізнес абсолютно не пов'язаний з держзакупівлями і українським бюджетом. Це для мене принципово. Я б ніколи не дозволив їм займатися подібним бізнесом, навіть якби він був суперчестним", – запевняє секретар РНБО.



"Адже завжди можна було б звинуватити, що я використовую своє службове становище: "Бачите, вони отримали замовлення, тому що у них родич – Турчинов", – зазначив він.