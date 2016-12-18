Кабмин и СНБО поддержали национализацию "Приватбанка"

00
1
Воскресенье, 18 декабря 2016, 23:04

Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Об этом "Украинской правде" сообщили информированные источники в правительстве.

"("Приватбанк") национализировали", - отметил собеседник.

Источники также сообщают, что собственника "Приватбанка" Игоря Коломойского в АП во время заседания правительства не было, а кандидатура Александра Шлапака в качестве нового возможного руководителя "Привата" не обсуждалась. 

Как сообщает ЭП, глава правления "Межбанковской валютной биржи" Анатолий Гулей отметил на своей странице в Facebook: "Принято решение о национализации "Приватбанка". Брифинг министра финансов завтра утром".

По данным источников УП, сначала вечером 18 декабря состоялось заседание Кабинета министров, которое проходило в АП, после чего состоялось заседание СНБО.

Ранее сообщалось, что на "правительственном совещании" и на заседании СНБО планируется обсуждение вопроса "Приватбанка".

Информация о том, что крупнейший коммерческий банк страны - "Приватбанк" - может быть национализирован, курсирует на банковском рынке давно. В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Принятое решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Украинская правда

Темы: Приват Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кононенко уверен, что с "Приватом" все будет хорошо" 18 декабря 2016, 21:38
Кабмин соберется на "совещание" в АП 18 декабря 2016, 20:42
СНБО соберется в воскресенье вечером, тема "Приватбанк" - источник 18 декабря 2016, 17:13
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 31.43.127.---bugorius18.12.2016 23:24
А в міст так і не влучили? Тільки воду скаламутили. Шлапаки! (Юрій Мокрієв, П'єси, 1959, 135).
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Кабмин и СНБО поддержали национализацию "Приватбанка"
Кабмин соберется на "совещание" в АП
Боевики атаковали позиции ВСУ. Потерпели поражение
СНБО соберется в воскресенье вечером, тема "Приватбанк" - источник
Все новости
Новый год

Ярмарки, фотозоны, карусели: Где зажигать елки и встречать праздник?

Фото

На Михайловской площади появились ангелы