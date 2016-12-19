Онищенко заявил, что ФБР проверило его на детекторе лжи

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявил, что Федеральное бюро расследований США проверило его на детекторе лжи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Агенти ФБР проверили меня на полиграфе. Готов ли Порошенко также пройти тест на детекторе лжи?" – написал он.

Онищенко также опубликовал две фотографии и короткое видео этого процесса. На видео люди не разговаривают.

"Українська правда" звернулася до Онищенка з проханням повідомити, які питання йому ставилися, а також чи є вже результати перевірки і наразі очікує на відповідь депутата.

Как известно, находясь в Великобритании Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он якобы записывал в течение года.

В Украине Онищенко преследуется по подозрению в масштабной коррупции в газовой сфере.

Олег Шанковский, УП