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Онищенко заявил, что ФБР проверило его на детекторе лжи

Понедельник, 19 декабря 2016, 15:32

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявил, что Федеральное бюро расследований США проверило его на детекторе лжи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Агенти ФБР проверили меня на полиграфе. Готов ли Порошенко также пройти тест на детекторе лжи?" – написал он.

 

Онищенко также опубликовал две фотографии и короткое видео этого процесса. На видео люди не разговаривают.

"Українська правда" звернулася до Онищенка з проханням повідомити, які питання йому ставилися, а також чи є вже результати перевірки і наразі очікує на відповідь депутата.

Как известно, находясь в Великобритании Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он якобы записывал в течение года.

В Украине Онищенко преследуется по подозрению в масштабной коррупции в газовой сфере.

Олег Шанковский, УП

Темы: ОнищенкоСШАдопрос
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