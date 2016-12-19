Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко заявив, що ФБР перевірило його на детекторі брехні

Понеділок, 19 грудня 2016, 15:32

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявив, що Федеральне бюро розслідувань США перевірило його на детекторі брехні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Агенти ФБР перевірили мене на поліграфі. Чи готовий Порошенко також пройти тест на детекторі брехні?" – написав він.

 

Онищенко також опублікував дві фотографії і короткий відео цього процесу. На відео люди не розмовляють.

"Українська правда" звернулася до Онищенка з проханням повідомити, які питання йому ставилися, а також чи є вже результати перевірки і наразі очікує на відповідь депутата.

Як відомо, перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.

В Україні Онищенко переслідується за підозрою в масштабній корупції в газовій сфері.

Олег Шанковський, УП

Теми: ОнищенкоСШАдопит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Онищенко
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: