Онищенко говорит, что его круглосуточно охраняет европейская полиция

1320 просмотров
0
Среда, 21 декабря 2016, 12:29
УП

Обвиняемый в газовых махинациях депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил, что находится под 24-часовой охраной "представителей полиции европейских стран".

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по видеосвязи в среду.

"Я взял для охраны представителей полиции европейских стран, чтобы они находились со мной 24 часа в сутки, чтобы было доказательство, что я не езжу в Москву, а нахожусь на (территории) европейских государств", – сказал Онищенко.

Он уточнил, что сейчас находится в Германии "в статусе нормального свободного человека", и ведет судебные дела:

"Я нахожусь на данный момент в Германии, где у меня идет судебный процесс по поводу ордера на мой арест, который пришел с Украины", – сообщил депутат.

Онищенко снова опроверг получение российского гражданства, но ушел от ответа на вопрос, имеет ли он гражданство каких-либо других стран, предпочтя отшутиться.

Также он отметил, что "с удовольствием вернулся бы и продолжил политическую жизнь в Украине на следующий день после закрытия криминального дела".

В то же время он отметил, что со стороны следствия (в отличие от других фигурантов дела) ему не поступало предложений о так называемой "сделке со следствием".

Как известно, ранее Национальное антикоррупционное бюро установило наличие у Онищенко паспорта гражданина Греции.

Народный депутат и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування".

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

В июле 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко отрицает свою вину и заявляет в свою очередь, что власть использовала его в своих коррупционных схемах.

Валентина Романенко, УП

Темы: Онищенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Онищенко утверждает, что Минюст США не прекращал с ним общение 21 декабря 2016, 12:35
НАБУ допросит Онищенко уже в четверг 21 декабря 2016, 11:31
Онищенко заявил, что полиграф подтвердил правдивость его обвинений 20 декабря 2016, 16:42
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Омелян назвал спекуляцией заявление о подорожании ж/д билетов
НАБУ допросит Онищенко уже в четверг
СМИ: Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ассоциацию с Украиной
РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2017
Все новости
Убить дракона

Как польская журналистка написала книгу об украинской революции

Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта