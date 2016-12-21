Онищенко говорит, что его круглосуточно охраняет европейская полиция

Обвиняемый в газовых махинациях депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил, что находится под 24-часовой охраной "представителей полиции европейских стран".

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по видеосвязи в среду.

"Я взял для охраны представителей полиции европейских стран, чтобы они находились со мной 24 часа в сутки, чтобы было доказательство, что я не езжу в Москву, а нахожусь на (территории) европейских государств", – сказал Онищенко.

Он уточнил, что сейчас находится в Германии "в статусе нормального свободного человека", и ведет судебные дела:

"Я нахожусь на данный момент в Германии, где у меня идет судебный процесс по поводу ордера на мой арест, который пришел с Украины", – сообщил депутат.

Онищенко снова опроверг получение российского гражданства, но ушел от ответа на вопрос, имеет ли он гражданство каких-либо других стран, предпочтя отшутиться.

Также он отметил, что "с удовольствием вернулся бы и продолжил политическую жизнь в Украине на следующий день после закрытия криминального дела".

В то же время он отметил, что со стороны следствия (в отличие от других фигурантов дела) ему не поступало предложений о так называемой "сделке со следствием".

Как известно, ранее Национальное антикоррупционное бюро установило наличие у Онищенко паспорта гражданина Греции.

Народный депутат и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування".

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

В июле 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко отрицает свою вину и заявляет в свою очередь, что власть использовала его в своих коррупционных схемах.

Валентина Романенко, УП