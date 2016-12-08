Луценко говорит, что паспорт Новинского к делу не относится

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Четверг, 8 декабря 2016, 13:05

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что гражданство депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского не касается представления Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности.

Об этом он сказал, выступая с заключительным словом на заседании Верховной Рады во время рассмотрения соответствующего ходатайства ГПУ.

"В моем представлении нет ни одного упоминания о гражданстве, но господин Новинский захотел показать подпись Порошенко. Да, это правда, министр экономики (должность Порошенко в правительстве Азарова - ред.) не один и не два раза подписывал соответствующие бумаги...", – сказал Луценко.

"Да, Новинский принял гражданство Украины, но не вышел из "ордынского-русского мира" и поэтому напомню на доступном языке. Там в далекой Рассеи говорят:" В людях – ангел, дома – черт". А также есть хорошая поговорка" Миром-собором черта поборем", – добавил генпрокурор.

Луценко отметил, что упреки "Оппозиционного блока" в том, что подобными делами нынешняя власть пытается "отвлечь внимание от своих экономических просчетов и неудач", не имеют под собой почвы:

"Это дело было возбуждено по заявлению депутат Андрея Деркача в далеком 2014 году, когда Порошенко даже президентом не был".

Ранее на заседании парламента в четверг депутат Новинский сообщил, что гражданство Украины экс-президент Виктор Янукович дал ему по просьбе нынешнего президента Петра Порошенко.

"В представлении Генеральной прокуратуры написано, что Янукович, задумав свой преступный план, предоставил мне гражданство. Так я хочу сказать генеральному прокурору, чтобы он это знал основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики в правительстве Азарова – Петра Алексеевича Порошенко", – заявил Новинский, продемонстрировав соответствующее письмо.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 декабря депутата от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.

Депутата обвиняют в содержании под дала согласие на привлечение к уголовной ответственности стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола по указанию экс-президента Виктора Януковича.

Валентина Романенко, УП

Темы: Новинский
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