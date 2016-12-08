Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинский утверждает, что Порошенко просил дать ему гражданство

Четверг, 8 декабря 2016, 09:55
Новинский утверждает, что Порошенко просил дать ему гражданство

Депутат Вадим Новинский заявляет, что гражданство Украины экс-президент Викторя Янукович ему дал по просьбе нынешнего президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, комментируя представление генерального прокурора Юрия Луценко на лишение Новинского депутатской неприкосновенности.

"В представлении Генеральной прокуратуры написано, что Янукович, задумав свой преступный план, предоставил мне гражданство. Так я хочу сказать генеральному прокурору, чтобы он это знал: основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики в правительстве Азарова – Петра Алексеевича Порошенко", – заявил Новинский.

"Вот это письмо и вот его подпись. Здесь сказано, что "за особые заслуги перед Украиной прошу надать гражданство Новинскому", – показал депутат.

 
Скрин-шот с трансляции

"Так, наверное, получается, что членом той преступной группы, которая задумала этот преступный план по свержению митрополита Владимира является и президент Порошенко", – заявил Новинский.

Он предоставил продемонстрированное письмо руководству Верховной Рады.  

 

Как известно, российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича гражданства Украины набрала  более 25 тысяч голосов.

6 декабря этого года регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.

ГПУ хочет привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-"регионал" помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.

Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.

В своей колонке для "Украинской правды" Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.

Читайте также (Не)прикосновенный. В чем ГПУ обвиняет Новинского

Алена Рощенко, УП

Темы: НовинскийПорошенкоЯнуковичГенпрокуратурагражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: