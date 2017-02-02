Путин придумал несколько причин обострения на Донбассе

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Четверг, 2 февраля 2017, 18:05

Президент России Владимир Путин заявил, что обострением боевых действий в Донбассе украинская власть хочет достичь несколько целей.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии.

Он заявил, что обострение спровоцировала украинская сторона.

"На мой взгляд есть несколько причин, почему это происходит сейчас. Первая причина заключается в том, что Украинская руководство нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и с международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии ", - сказал он.

"Второе, как мы знаем, во время предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержке одного из кандидатов. Отдельные олигархи с разрешения политического руководства финансировали этого кандидата, или кандидатку. Теперь им надо наладить отношения с действующей администрацией. А из-за конфликта - это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом диалог ", - сказал Путин.

По его словам третья причина "внутриполитическая".

"На фоне очевидных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция. Ее надо заткнуть, мобилизовать вокруг действующего руководства населения. Это тоже достигается задача на фоне какого-то конфликта", - сказал он.

В то же время Путин считает, что украинская власть пока "не готова к выполнению Минских договоренностей и ищет повод, чтобы отказаться от их выполнения".

Как известно, ситуация в Авдивци резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь в соответствии с договоренностями о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля утром боевики придерживались режима тишины на отдельном участке не более нескольких часов, где должны были проходить ремонтные работы. Однако по состоянию на 11:40 Жебрийвський сообщил, что бригада электромонтажников из-за обстрелов не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдиивци.

В четверг стало известно, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке до конца дня так и не начнутся.

О состоянии дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

украинская правда

Темы: Путин Авдеевка Трамп
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Комментарии — 9
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IP: 178.64.99.---Валентина Захарова02.02.2017 21:46
а валерия горбенко в Авдеевку для установления мира
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IP: 91.218.192.---Валерий Горбенко02.02.2017 19:16
Кацапов в морг, ху*ла в сортир, и будет мир.
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IP: 93.73.190.---igorVK02.02.2017 18:46
а где будут отпевать, не сказали? я б зашёл, если по дороге.
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IP: 31.148.253.---Dani Njasha02.02.2017 18:40
А що пуцін хоче сказати нарахунок обстрілів із РЗСО із жилих кварталів Донецька? Як це корелюється із його словами? Виходить ЗСУ заїхало машиною в жилий квартал, відстрілялося по собі і загострила ситуацію? В ту злощасную ночь, Рафик и его друзья тяжеловесы-дзюдоисты мальнькой групой человек 30 мирно курили возле подъезда. А этот скрипач, вышел из подъезда, демонстративно вошел в круг, начал дзюдоистам нагло в глазасмотреть, а они ему: "товарищ скрипач, уходи". А он взял скрипку, начал бить о двери подъезда..... Ну от щось в тому роді рафік нівчому невинен
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IP: 178.150.152.---TKorolkov02.02.2017 18:39
Где ответ президента Украины, председателя Верховной Рады и министра иностранных дел - на очеред-
ное вранье карлика - брехуна.
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