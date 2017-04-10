В последнюю ночь из "Приватбанка" вывели 16 миллиардов – Гонтарева

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Понедельник, 10 апреля 2017, 12:00

В последнюю ночь перед национализацией "Приватбанка" тогдашнее руководство банка вывело из актива 16 миллиардов гривен.

Об этом заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева на пресс-конференции 10 апреля, заявив, что подает в отставку.

По словам Гонтаревой, Игорь Коломойский дал гарантии относительно выполнения программы "Приватбанком", но "эту программу ни менеджеры, ни акционеры банка не выполнили".

"Сейчас проведен постаудит "Приватбанка". Выявленные проблемы не только подтвердились, а были даже увеличены. Не 97% корпоративного портфеля было выдано связанным лицам, а все 100%. Это означает, что потребность в докапитализации еще больше – и государству придется выложить еще больше денег, чтобы компенсировать убытки за управление банком командой олигархов", – заявила она.

"В последнюю ночь они провели мошеннические операции на сумму более чем 16 миллиардов гривен. Аудиторский вывод вы скоро увидите", – сообщила глава Нацбанка.

На уточняющий вопрос она отказалась говорить о мошеннических операциях "господина Коломойского и менеджмента этого банка", когда главная миссия выполнена.

Ее заместительница Екатерина Рожкова также сообщила, что результаты аудита будут обнародованы в конце апреля – в начале мая.

Гонтарева отметила, что в меморандуме с Международным валютным фондом предусмотрены шаги, "которые страна будет делать, чтобы вернуть себе все эти украденные деньги".

"Но это невозможно. 100% корпоративного портфеля были… Поэтому, к сожалению, стране придется тратить еще деньги для того, чтобы докапитализировать этот банк", – добавила она.

"Дальнейшая стратегия "Приватбанка" будет скорректирована в соответствии с обновленной стратегией развития государственных банков. Наше видение по ней уже предоставлено Министерству финансов", – сообщила глава НБУ.

По ее словам, полное очищение банковской системы было бы невозможно без решения проблемы "Приватбанка": "В этом банке обслуживаются более 20 миллионов граждан Украины. Все они сохранили свои средства и продолжают получать обслуживание".

"Переход банка под контроль государства был единственным правильным решением, когда недостача в капитале банка составила 146 миллиардов гривен", – заявила глава Нацбанка.  

Она уточнила, что это – 6 миллиардов долларов. "Когда я говорю коллегам из других центробанков, что это 50% монетарной базы нашей страны, это 33% депозитов наших частных лиц – у них даже не удивление, а шок", – прокомментировала Гонтарева.

"Мы считаем, что решение проблемы "Приватбанка" войдет в учебники, потому что аналогов в мире подобного проекта еще не было", – сказала Гонтарева.

Как известно, 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил перевести ЧАО "Приватбанк" Коломойского в стопроцентную собственность государства. Правление огосударствленного банка возглавил экс-министр финансов Александр Шлапак.

Коломойский потом заявил, что "Приватбанк" стал "жертвой произвола НБУ", который постоянно менял нормативы, "выдумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка" и рассказывал о "мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги разворованы или выведены в оффшоры".

По словам олигарха, вследствие "волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действиями НБУ", менеджмент предложил Кабмина передать "Приватбанк" государству.

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Темы: Приват банки Коломойский Гонтарева НБУ
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