Савченко рассказала о своей партии

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Пятница, 14 апреля 2017, 12:13

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что поставила свое имя под названием партии "Наступ".

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента 14 апреля.

"Вчера в СМИ была информация, что я создала партию имени меня. Это не партия имени меня, он создана львовянами под названием" Наступ". На съезде мы изменили название и переизбрали меня председателем. Мы выбрали руководящие органы партии, куда вошли мои помощники ", - сказала нардеп.

По ее словам, партия будет называться "Гражданская платформа Надежды Савченко".

Савченко объяснила, что поставила свое имя под этой партией для идеи об изменении политической системы.

"Как именно? Возможно, конструкция этого механизма людям будет не очень поняла, потому что она будет новой и будет отличаться от всех политических партий, которые были до того", - заявляет Савченко.

По ее словам, есть эксперты "из народа", готовые выписать для Украины новую программу.

Украинская правда

Темы: Савченко
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Комментарии — 3
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IP: 194.44.160.---Семенен14.04.2017 12:56
OldLion:
А сколько Надя наших пленных вытащила? Ведь какой был шум и пиар, совместные мероприятия с сепарами, масса упрёков "хунте". И что, результат хоть какой-нибудь можно предъявить?
Теперь новая фишка - партия, созданная "львовянами". А львовяне хоть в курсе?
Садовий, сектанти Догнала,емісар "ураинского выбора", дехто з місцевої "Батьківщини" і російське консульство в курсі.
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IP: 91.225.121.---DND14.04.2017 12:37
Жоден сучасний нардеп не повинен пройти выбори. Адже ВР це збіговисько тупих ледарів, корупціонерів, популістів, агентів спецслужб, до речі як і ця Надійка басмачів з ЛНР ДНР з її партією курячіх мізків. Україна перетворена на тупу поліційну машину від мафії. Всі в підтанцьоці одні у Путіна інші в західних колонізаторів. Коли вже українці візмуть владу і наведуть лад без оглядки на колонізаторів.
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IP: 91.240.190.---OldLion14.04.2017 12:29
А сколько Надя наших пленных вытащила? Ведь какой был шум и пиар, совместные мероприятия с сепарами, масса упрёков "хунте". И что, результат хоть какой-нибудь можно предъявить?
Теперь новая фишка - партия, созданная "львовянами". А львовяне хоть в курсе?
ОтветитьС цитатой
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