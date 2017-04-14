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Савченко розповіла про свою партію

П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:13

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що поставила своє ім'я під назвою партії "Наступ".

Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту 14 квітня.

"Вчора в ЗМІ була інформація, що я створила партію імені мене. Це не партія імені мене, вона створена львів’янами з назвою "Наступ". На з'їзді ми змінили назву і переобрали мене головою партії. Ми вибрали керівні органи партії, куди увійшли мої помічники", – сказала нардеп.

За її словами, партія буде називатися "Громадська платформа Надії Савченко".

Савченко пояснила, що поставила своє ім'я під цією партією задля ідеї про зміну політичної системи.

"Як саме? Можливо, конструкція цього механізму людям буде не дуже зрозуміла, бо вона буде новою і відрізнятиметься від всіх політичних партій, які були до того", – заявляє  Савченко.

За її словами, є експерти "з народу", які бажають виписати для України нову програму.

Українська правда

Теми: Савченко Надія
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