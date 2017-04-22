Cуд отпустил Мартыненко на поруки

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Суббота, 22 апреля 2017, 14:41
Мартыненко отпустили на поруки
Роман Кравец

Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Такое решение в субботу принял судья Алексей Бобровник.

"Отказать в удовлетворении ходатайства, применить к Николаю Мартыненко меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов и министров", - отметил он.

Мартыненко в суде
Мартыненко в суде
все Фото Романа Кравца

Также судья обязал Мартыненко сообщать суду об изменении места жительства, являться на вызовы для следственных действий, воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения и сдать все документы для выезда за границу.

Вместе с тем, Мартыненко поблагодарил всех, кто взял его на поруки.

Мартыненко вышел на поруки
Суд освободил Николая Мартыненко на поруки нардепов от НФ и министров 

"Я готов идти в суд по всем фактам, которые назвали прокуроры и отстаивать свою правоту", - заявил он.

Мартыненко также добавил, что был "готов к любому решению и поехать не в ИВС, а на Лукьяновку".

"Ничего бы страшного не случилось ... Но я доволен, что впервые из  тех дел, о которых много говорили, мы достигли такой победы. ... Думаю, это будет очень полезно, в том числе и нашим силовым структурам, которые должны заниматься действительно борьбой с коррупцией, а не политическими вопросами", - заявил Мартыненко.

Говоря о своем задержании детективами НАБУ, Мартыненко отметил, что в этом деле "я был убежден, что это (задержание) рано или поздно но произойдет".

 

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненко суд
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Комментарии — 5
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IP: 37.54.56.---dihlofos22.04.2017 15:16
Голова фракції НУ-НС Микола Мартиненко вважає, що відповідальність за підписання газового контракту України з Росією у 2009 р. повністю лягає на плечі Віктора Ющенка
Голова фракції НУ-НС Микола Мартиненко вважає, що відповідальність за підписання газового контракту України з Росією у 2009 р. повністю лягає на плечі Віктора Ющенка.
...Тепер зрозуміло .хто такий Мартиненко.
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IP: 37.54.56.---dihlofos22.04.2017 15:12
17 мільйонів крадеш, 1 мільйон виділяєш на майдан, і ти патріот-недоторканий.
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IP: 35.187.47.---kerubino22.04.2017 15:09
Давно відомо ,що в Украіні треба красти великі суми ,тоді ніякі суди не страшні ,а мужика за мішок картоплі посадили б років на три .
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IP: 46.149.90.---Светулёк22.04.2017 14:56
Хорошо, хоть Мартыненко больным не прикидывался.
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IP: 37.54.56.---dihlofos22.04.2017 14:52
Це жах, злодія ,який прикривається патріотом.
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