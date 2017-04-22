Cуд отпустил Мартыненко на поруки

Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Такое решение в субботу принял судья Алексей Бобровник.

"Отказать в удовлетворении ходатайства, применить к Николаю Мартыненко меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов и министров", - отметил он.

Мартыненко в суде все Фото Романа Кравца

Также судья обязал Мартыненко сообщать суду об изменении места жительства, являться на вызовы для следственных действий, воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения и сдать все документы для выезда за границу.

Вместе с тем, Мартыненко поблагодарил всех, кто взял его на поруки.

Суд освободил Николая Мартыненко на поруки нардепов от НФ и министров

"Я готов идти в суд по всем фактам, которые назвали прокуроры и отстаивать свою правоту", - заявил он.

Мартыненко также добавил, что был "готов к любому решению и поехать не в ИВС, а на Лукьяновку".

"Ничего бы страшного не случилось ... Но я доволен, что впервые из тех дел, о которых много говорили, мы достигли такой победы. ... Думаю, это будет очень полезно, в том числе и нашим силовым структурам, которые должны заниматься действительно борьбой с коррупцией, а не политическими вопросами", - заявил Мартыненко.

Говоря о своем задержании детективами НАБУ, Мартыненко отметил, что в этом деле "я был убежден, что это (задержание) рано или поздно но произойдет".

Роман Кравец, УП