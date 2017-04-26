Корчак второй раз не явилась отчитываться в Кабмин

Кабинет министров во второй раз не смог рассмотреть проект Национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году.



Докладчик глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не явилась на заседание правительства 25 апреля.



"Не прийти, Не доложить второй раз, это... вы меня извините", - возмутился премьер-министр Володмир Гройсман.



В свою очередь министр юстиции Павел Петренко отметил, что в адрес правительства поступило несколько обращений относительно проверки деятельности членов НАПК.



Глава МВД Арсен Аваков сообщил также, что сама глава НАПК Наталья Корчак попросила Кабинет министров провести служебное расследование деятельности ее заместителя Руслана Радецкого и члена НАПК Руслана Рябошапки.

Министр юстиции назвал недопустимым, когда члены НАПК не могут между собой договориться и призвал поскорее менять законодательство, чтобы дать возможность перезапустить работу агентства.



"В течение последних двух месяцев они не смогли проверить 24 человека... А у них еще обязанность проверить 800 тысяч деклараций. Очевидно, в таком формате и с этим составом вряд ли это будет эффективно. Поэтому надо прекращать эту проблему, вносить изменения в закон и формировать через публичный конкурс новый состав, который будет выполнять свои обязанности", - подчеркнул Петренко.

На заседании Кабмина договорились согласовать юридические нюансы по проведению соответствующих проверок.



"Сама Корчак обратилась к правительству, чтобы мы провели проверки. Сейчас мы уточняем юридические моменты для проведения проверок", – сказал вице-премьер Павел Розенко.

Как сообщалось, на заседании 12 апреля Гройсман потроллил Корчак: "Не пришла. Видно, премию себе отрабатывает...".

Как известно 5 апреля глава НАПК Наталья Корчак отчитывалась о работе ведомства в Верховной Раде, где заявила, что сбои в системе электронного декларирования происходят одновременно с заявлениями премьера Владимира Гройсмана.

Корчак отвергла обвинения в свой адрес .

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции признало сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления декларации чиновниками.

Как известно, конечный срок подачи деклараций истекал 1 апреля, однако несколько дней до этого реестр работал со значительными перебоями.

Премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.

В свою очередь председатель НАПК Наталья Корчак в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.

Также Корчак заявила, что агентство намерено подать в суд на государственное предприятие "Украинские специальные системы" за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Больше о скандале вокруг НАПК читайте в статье Антикоррупционный поход Гройсмана и Петренко. Что происходит с НАПК.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП