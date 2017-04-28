Подрыв машины ОБСЕ в ОРЛО не был несчастным случаем – Хуг

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Пятница, 28 апреля 2017, 13:48

Инцидент с подрывом патруля СММ ОБСЕ в неподконтрольной властям Украины части Луганской области 23 апреля не был несчастным случаем.

Это подчеркнул на брифинге в пятницу в Киеве первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что 23 апреля в 11.20 команда из двух бронированных автомобилей и 6-ти наблюдателей возвращалась по маршруту, которым проезжала накануне, один из автомобилей наехал на взрывное устройство на дороге, которой проезжал двумя часами ранее.

"Сработала, вероятно, мина. Автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров, от взрыва он загорелся и был полностью уничтожен. Двое наблюдателей выжили, Джозеф – нет. То, что произошло – это не несчастный случай, а результат действия вооружения, которого там не должно было быть", – подчеркнул Хуг.

Первый замглавы миссии особо отметил, что в инциденте виновны те, "кто обещал не закладывать там взрывчатку".

"Участники Минского процесса обещали изъять мины и не закладывать новые. Расследование инцидента продолжается, ряд организаций изучает обстоятельства произошедшего, СММ проводит внутреннюю оценку", – проинформировал он.

Как известно, в воскресенье, 23 апреля, на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, двое были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

25 апреля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей на Донбассе по обе стороны линии разграничения, но с некоторыми ограничениями.

Постоянный совет ОБСЕ призвал немедленно расследовать инцидент с СММ на Донбассе и наказать виновных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возложил ответственность за подрыв авто ОБСЕ на Россию, которая контролирует незаконные вооруженные формирования в Донбассе.

Темы: ОБСЕ Донбасс терроризм Минские соглашения
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