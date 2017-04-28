Підрив машини ОБСЄ в ОРЛО не був нещасним випадком – Хуг

Інцидент з підривом патруля СММ ОБСЄ на непідконтрольній владі України частини Луганської області 23 квітня не був нещасним випадком.



На цьому наголосив на брифінгу в п'ятницю в Києві перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає "Інтерфакс-Україна".



Він нагадав, що в неділю об 11.20 команда з двох броньованих автомобілів і 6-ти спостерігачів поверталася по маршруту, яким проїжджала напередодні, один з автомобілів наїхав на вибуховий пристрій на дорозі, якою проїжджав двома годинами раніше.



"Спрацювала, ймовірно, міна. Автомобіль вагою 4,5 тонни відкинуло на 7 метрів, від вибуху він загорівся і був повністю знищений. Двоє спостерігачів вижили, Джозеф – ні. Те, що сталося – це не нещасний випадок, а результат дії озброєння, якого там не повинно було бути", – підкреслив Хуг.



Перший заступник голови місії особливо відзначив, що в інциденті винні ті, "хто обіцяє не закладати там вибухівку".



"Учасники Мінського процесу обіцяли вилучити міни і не закладати нові. Розслідування інциденту триває, ряд організацій вивчає обставини події, СММ проводить внутрішню оцінку", – поінформував він.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох було доставлено до лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

25 квітня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, однак, із певними обмеженнями.

Постійна рада ОБСЄ закликала негайно розслідувати інцидент із СММ на Донбасі та покарати винних.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов поклав відповідальність за підрив авто ОБСЄ на Росію, яка контролює незаконні збройні формування на Донбасі.