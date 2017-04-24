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Турчинов возложил ответственность за подрыв патруля ОБСЕ на Россию

Понедельник, 24 апреля 2017, 16:36

Ответственность за гибель члена мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе несет военно-политическое руководство России.

Такое заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова передает пресс-служба СНБО.

"Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое полностью контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом", - отметил он.

Турчинов говорит, что мина, на которой 23 апреля подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, была заложена боевиками российско-террористических группировок.

"Одним из заданий, которое отрабатывали террористы во время подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, – это приостановление патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - сообщил секретарь СНБО.

Он рассказал, что о маршруте следования представителей ОБСЕ были предупреждены российские военные представители в СЦКК и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили гарантии безопасности представителям ОБСЕ.

По мнению Турчинова, заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о необходимости немедленного поиска виновных является "кощунственным и циничным, потому что виновные в этом теракте лица находятся в Кремле и несут полную ответственность за кровь, как представителей ОБСЕ так и украинских военных и мирных граждан".

Как сообщалось, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

По указанному факту управление Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".

Украинская правда

Темы: ТурчиновСНБООБСЕДонбассчрезвычайное происшествие
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