Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре

Полиция Днепропетровской области задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Криминальная полиция Днепра в Новомосковске задержала мужчину, который руководил титушками во время событий 9 мая. Это 27-летний местный житель, у которого богатое криминальное прошлое. Именно он руководил действиями молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО", - сообщил он.

"Полиция установила его местонахождение и доставила в прокуратуру Днепроптровской области для проведения следственных действий", - добавил Тракало.

Он уточнил, что задержание происходило в пятницу днем.

По состоянию на 17:10 по задержанным следователи прокуратуры и Нацполиции проводят следственные действия.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваковуволил ряд полицейских в городе Днипро, в частности начальника областного и местного управления Нацполиции.



10 мая новым начальником Главного управленияДнепропетровской области был назначенначальник Днепровского Института Внутренних дел Виталия Глуховеря.

Украинская правда