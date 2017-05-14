"Смытые" улики на месте гибели Шеремета могут быть предметом расследования

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Воскресенье, 14 мая 2017, 16:42

Президент Петр Порошенко заявил, что представители ФБР участвовали в международной экспертизе по обработке видео и других технических материалов в расследовании дела о гибели журналиста Павла Шеремета.

Об этом президент заявил 14 мая на итоговой пресс-конференции, комментируя вопрос журналиста Дмитрия Гнапа.

По словам Гнапа, представители ФБР не были привлечены к оперативно-розыскным мероприятиям и анализу видео с камер видеонаблюдения, поскольку их просто не допускали к этому процессу.

"Украинские правоохранительные органы привлекали представителей ФБР лишь к анализу взрывного устройства на месте происшествия, и уже только после того, как все важные улики на месте происшествия были уничтожены - через 5 часов после взрыва машины, в которой находился Шеремет, полицейские вместе с коммунальными службами помыли место события", - заявил Гнап.

В свою очередь Порошенко отметил: информация "когда, что и почему смыли на месте гибели журналиста также может быть предметом расследования".

"У меня есть информация, что международная экспертиза привлекалась и к обработке видео, и к другим техническим материалам, без которых получить эту информацию следственной группе было бы гораздо труднее", - добавил президент.

"Когда и что помыли пожарные от пены - так, по крайней мере, меня информировала Хатия Деканоидзе на первой встрече - думаю, что, когда и почему мыли - это также может быть предметом расследования. Но это было не "мыли", а тушили машину, которая горела. Меня проинформировали так. Если есть другая информация, прошу, готов ее получить", - отметил Порошенко.

Он добавил, что везде, где представители ФБР могли предоставить Украине помощь - "они были открыты для этого".

"Я обратился к американским партнерам и коллегам сразу же, в день, когда произошла трагедия. И сделал все, чтобы представители ФБР прибыли сюда как можно быстрее. Это все равно требовало определенного времени - они прибыли или на следующий день, или через день. Чтобы они были в тот же день - это фактически было невозможно", - отметил Порошенко.

Он добавил, что были и определенные нормативные трудности, поскольку законодательство выдвигает определенные препятствия непосредственного участия представителей ФБР в следственных действиях, "но компромисс был найден".

Как известно, также Порошенко заявил, что 6 раз встречался с руководителями расследования убийства журналиста Павла Шеремета и добавил, что должен обеспечить "прозрачность следствия". По словам Порошенко, он считает, что "неправильно, когда в Администрации президента будут дублировать следствие".

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Экс-сотрудника СБУ, который фигурирует в расследовании журналистов - Игоря Устименко - вызвали на допрос 15 мая.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета Порошенко
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