"Змиті" докази на місці загибелі Шеремета можуть бути предметом розслідування

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Неділя, 14 травня 2017, 16:42

Президент Петро Порошенко заявив, що представники ФБР брали участь у міжнародній експертизі щодо обробки відео та інших технічних матеріалів у розслідуванні справи про загибель журналіста Павла Шеремета. 

Про це президент заявив 14 травня на підсумковій прес-конференції, коментуючи питання журналіста Дмитра Гнапа. 

За словами Гнапа, представників ФБР не було залучено до оперативно-розшукових заходів та аналізу відео з камер відеоспостереження, оскільки їх просто не допускали до цього процесу. 

"Українські правоохоронні органи залучали представників ФБР лише до аналізу вибухового пристрою на місці події, і вже після того, як усі важливі докази на місці події було знищено - через 5 годин після вибуху автівки, у якій перебував Шеремет, поліцейські разом з комунальними службами помили місце події", - заявив Гнап. 

У свою чергу Порошенко зазначив: інформація "коли, що і чому змили на місці загибели журналіста також може бути предметом розслідування".

"У мене є інформація, що міжнародна експертиза залучалася і щодо обробки відео, і щодо інших технічних матеріалів, без яких отримати цю інформацію слідчій групі було б набагато важче", - додав президент.

"Коли і що помили пожежники від піни - так, принаймні, мене інформувала Хатія Деканоідзе на першій зустрічі - думаю, що, коли і чому мили - це також може бути предметом розслідування. Але це було не "мили", а тушили машину, яка горіла. Мене поінформували так. Якщо маєте іншу інформацію, прошу, готовий її отримати", - зазначив Порошенко.

Він додав, що будь-де, де представники ФБР могли надати Україні допомогу, - "вони були відкриті для цього".

"Я звернувся до американських партнерів і колег одразу ж, в день, коли сталася трагедія. І зробив все, щоб представники ФБР прибули сюди якомога швидше. Це все одно потребувало певного часу - вони прибули чи наступного дня, чи через день. Щоб вони були в той самий день - це фактично було неможливо",- зазначив Порошенко.

Він додав, що були й певні нормативні труднощі, оскільки законодавство висуває певні перешкоди безпосередньої участі представників ФБР у слідчих діях, "але компроміс було знайдено".

Як відомо, також Порошенко заявив, що 6 разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета та додав, що має забезпечити "прозорість слідства". За словами Порошенка, він вважає, що "не правильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Екс-співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні журналістів - Ігоря Устименка  - викликали на допит на 15 травня.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета Порошенко
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