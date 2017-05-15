За акциями в "Рошене" стоят Клюев и Олейник – Грицак

За акциями против магазинов "Рошен" стоят экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олийнык, а также лидеры так называемого "Антимайдана".

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины на брифинге 15 мая.

Грицак сказал, что российские спецслужбы ставят две цели: дестабилизация и дискредитация Украины. По его словам, если эту цель достигнут и разрушат властную вертикаль Украины, Россия перейдет к "открытой агрессии".

"Поэтому стабильность внутри страны и ситуация в районе АТО взаимосвязаны", – сказал он.

По словам Грицака, экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олийнык, лидеры "Антимайдана" Зинченко и другие привлекли "несколько граждан Украины к организации мероприятий по дискредитации президента Петра Порошенко".

"Это задокументированный нами факт. Акция должна была называться "конфетные бунты в магазинах "Рошен". Нами отдокументировано несколько таких мероприятий с момента поступления указания, детальные инструктажи, передачи денег, другие вещи. Сейчас лица, которым мы разоблачили, даются показания", – заявил глава СБУ.

Он продемонстрировал скриншоты переписки по этому поводу.

Грицак уточнил, что акции планировались сперва поблизости магазина и фабрики "Roshen" (бывшая "Карла Маркса") в Киеве, а также в нескольких других местах.

"Детали некорректно будет рассказывать, потому что там есть не совсем приятные вещи – красная краска, портреты, и т.п. Детали и инструктажи приходили именно из Москвы: как это нужно сделать. У нас полностью задокументированы эти переписки и инструктажи по этим акциям", – сказал он.

Алена Рощенко, УП