Антикоррупционная спецоперация: у луганского налоговика изъяли $2,8 миллиона

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Среда, 24 мая 2017, 13:11

У задержанного в результате одномоментной антикоррупционной спецоперации экс-руководителя Государственной налоговой администрации Луганской области Александра Антипова изъяли 2,8 миллиона долларов наличности.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.

"Уже задержаны и доставлены в Генеральную прокуратуру в наручниках 22 бывших руководителя налоговой системы, нанесшие ущерб Украине - около 10 миллиардов долларов. В частности, среди них руководителя налоговики таких областей как Харьковская - Денисюк, Луганской – Антипов. Кстати при обыске у него в чемодане нашли 2,8 миллиона долларов", – рассказал в частности Луценко.

 
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Всего обыски проводились в 15 областях Украины.

 

Генпрокурор отметил, что двух областях налоговиков кто-то предупредил и они сбежали.

"Пограничники ждут, но лучше – сдаться следствию", – предупредил беглецов Луценко.

Украинская правда

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