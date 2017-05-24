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Антикорупційна спецоперація: у луганського податківця вилучили $3,8 мільйона

Середа, 24 травня 2017, 13:11

У затриманого внаслідок одномоментної антикорупційної спецоперації екс-керівника Державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова вилучили 3,8 мільйона доларів готівки.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, звітуючи перед парламентом у середу.

"Уже затримано й доставлено в Генеральну прокуратуру в кайданках 22 колишніх керівника податкової системи, які завдали збитків Україні – близько 10 мільярдів доларів. Зокрема серед них керівники податківці таких областей, як Харківська – Денисюк, Луганської – Антипов. До речі при обшуку в нього у чемодані знайшли 2,8 мільйона доларів (пізніше в ГПУ уточнили суму - 3,8 мільйона -ред.)", – розповів зокрема Луценко.

Як уточнив глава МВС Арсен Аваков, Олександра Антипова затриманли в порядку ст. 208 КК України і зараз він очікує рішення суду щодо визначення запобіжного заходу.

"У матеріалах же кримінальної справи він значиться як колишній губернатор Луганської області, а пізніше начальник обласного управління Податкової адміністрації та начальник ГУ Міндоходов", - повідомив також Аваков у себе в Facebook.

 
мвс

Усього обшуки проводились у 15 областях України.

 

Генпрокурор Луценко заначив, що в двох областях податківців хтось попередив і вони втекли.

"Прикордонники чекають, але найкраще – здатися слідству", – попередив утікачів Луценко.

Як відомо, 24 травня в Україні понад 2 тисячі правоохоронців проводять антикорупційну спецоперацію.

У рамках кримінальних проваджень у справі про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром податків і зборів Олександром Клименком, триває понад 450 одночасних обшуків на території 15 областей.

Українська правда

Теми: Фіскальна службаМВС
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