ГПУ предъявила доказательство, что конфискованный миллиард Януковича – уже в бюджете

Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос Генпрокуратуры, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"В соответствии с выпиской банка, полученной казначейством 3 мая, 28 апреля в госбюджет на счет в "Ощадбанке" было зачислено 1 117 273 660 долларов во исполнение приговора Краматорского суда Донецкой области от 28 марта по делу №234/4135/17", - говорит казначейская служба.

Кроме того, сообщают там, на счет, открытый в национальной валюте под кодом "Конфискованные средства по решению суда за совершение коррупционного правонарушения", 28 апреля 2017 года поступили 1 093 854 гривны.

Также отмечается, что на казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года находилось 108 134 гривны, а по состоянию на 22 мая 2017 года там уже было 46 258 986 287 грн.

При этом заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сказал на брифинге, что теперь со счета казначейства в "Ощадбанке" конфискованные доллары должны поступить на счета казначейства в НБУ и стать частью международных резервов.

"Они сегодня находятся на счету казначейства. Мы ожидаем получить эти средства в ближайшее время. Мы считаем, что эти средства должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы", - цитирует его слова "Укринформ".

Как известно, Краматорский городской суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению Януковича.

28 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что конфискованные средства Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства.

23 мая Государственная судебная администрация заявила, что по состоянию на 12 мая решение суда о конфискации "денег Януковича" отсутствует в Едином реестре судебных решений.

25 мая пресс-служба ГПУ сообщила, что адвокаты экс-президента подали апелляцию на конфискацию 1,5 миллиарда, однако Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать по ней производство.

Украинская правда