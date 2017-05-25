ГПУ предъявила доказательство, что конфискованный миллиард Януковича – уже в бюджете

895 просмотров
0
Четверг, 25 мая 2017, 15:09

Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос Генпрокуратуры, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"В соответствии с выпиской банка, полученной казначейством 3 мая, 28 апреля в госбюджет на счет в "Ощадбанке" было зачислено 1 117 273 660 долларов во исполнение приговора Краматорского суда Донецкой области от 28 марта по делу №234/4135/17", - говорит казначейская служба.

Кроме того, сообщают там, на счет, открытый в национальной валюте под кодом "Конфискованные средства по решению суда за совершение коррупционного правонарушения", 28 апреля 2017 года поступили 1 093 854 гривны.

Также отмечается, что на казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года находилось 108 134 гривны, а по состоянию на 22 мая 2017 года там уже было 46 258 986 287 грн.

При этом заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сказал на брифинге, что теперь со счета казначейства в "Ощадбанке" конфискованные доллары должны поступить на счета казначейства в НБУ и стать частью международных резервов.

"Они сегодня находятся на счету казначейства. Мы ожидаем получить эти средства в ближайшее время. Мы считаем, что эти средства должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы", - цитирует его слова "Укринформ".

 

Как известно, Краматорский городской суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению Януковича.

28 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что конфискованные средства Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства.

23 мая Государственная судебная администрация заявила, что по состоянию на 12 мая решение суда о конфискации "денег Януковича" отсутствует в Едином реестре судебных решений.

25 мая пресс-служба ГПУ сообщила, что адвокаты экс-президента подали апелляцию на конфискацию 1,5 миллиарда, однако Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать по ней производство.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Янукович бюджет коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ начала расследовать передачу газовых систем Фирташу 25 мая 2017, 14:51
Аваков хочет обсудить с Луценко суды, которые освобождают налоговиков 25 мая 2017, 13:16
ГПУ пришла с обысками к экс-служащим "Приватбанка" 24 мая 2017, 17:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Матиос: Вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет
Кабмин не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с РФ - Омелян
Аваков хочет обсудить с Луценко суды, которые освобождают налоговиков
Суд отпустил еще одного налоговика-коррупционера
Все новости
"Национальная фильма"

Как украинцы снимали кинооперы в Америке

Музыка недели

Плейлист от музыкального критика Игоря Панасова