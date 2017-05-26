Антикоррупционная операция: 7 арестованных, 350 млн залога

Из задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации 23 экс-налоговиков семь арестованы, общая сумма залога составляет 350 миллионов гривен.



Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая.



"Сейчас рассмотрены уже почти все меры пресечения к задержанным бывших должностным лицам Фискальной службы. И у нас сейчас не так и мало – около 350 млн залога, 7 человек сейчас арестованы", – сообщил министр.



"По нескольких людях, которым решением суда присуждено личное обязательство и незначительные залоги, мы принимаем решение вместе с прокуратурой, и будем подавать апелляцию", – добавил он.



Аваков также отметил, что не может комментировать качество нашего суда и напомнил об актуальности скорейшей судебной реформы.



Валентина Романенко, УП