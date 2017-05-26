Антикоррупционная операция: 7 арестованных, 350 млн залога

3171 просмотр
1
Пятница, 26 мая 2017, 11:27

Из задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации 23 экс-налоговиков семь арестованы, общая сумма залога составляет 350 миллионов гривен.

Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая.

"Сейчас рассмотрены уже почти все меры пресечения к задержанным бывших должностным лицам Фискальной службы. И у нас сейчас не так и мало – около 350 млн залога, 7 человек сейчас арестованы", – сообщил министр.

"По нескольких людях, которым решением суда присуждено личное обязательство и незначительные залоги, мы принимаем решение вместе с прокуратурой, и будем подавать апелляцию", – добавил он.

Аваков также отметил, что не может комментировать качество нашего суда и напомнил об актуальности скорейшей судебной реформы.

Валентина Романенко, УП

Темы: Фискальная служба коррупция суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Матиос: Вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет 25 мая 2017, 14:39
Экс-глава налоговой Шинкаренко оказался не готов к залогу в 100 млн 25 мая 2017, 13:41
Антикоррупционная спецоперация: у луганского налоговика изъяли $3,8 миллиона 24 мая 2017, 13:11
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 89.200.233.---vfhecz726.05.2017 11:47
350 млн залога от 95,921 млрд ущерба это 0,0036%. По-моему, очень выгодно, я считаю ...
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Гройсман: Говорите, если министры не ходят на комитеты, я поправлю
Антикоррупционная операция: 7 арестованных, 350 млн залога
МВФ: следующий транш поступит в случае поддержки Радой четырех реформ
В суде, который должен рассматривать дела против НАБУ, идут обыски
Все новости
Афиша на 26-28 мая

День Киева на Софии, кураж Night Market, 100 фильмов за 100 минут...

Это так просто

Как американец украинский мусор сортирует