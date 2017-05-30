Холодницкий рассказал об арестованном имуществе Мартыненко

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Вторник, 30 мая 2017, 14:31

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил арест имущества экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом он рассказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Было действительно удовлетворено судом ходатайство САП об аресте имущества подозреваемого. Были арестованы квартира, два автомобиля и два счета в "Диамантбанке". Решение суда было объявлено еще полторы недели назад, но решение и полный текст поступило только вчера", - сказал он.

По словам Холодницкого это все имущество, которое можно арестовать "на этой стадии процесса".

"Мы руководствуемся документами и фактами. Есть имущество записано - есть соответствующее ходатайство (об аресте - ред.)", - сказал он.

Холодницкий добавил, что решение об аресте ожидали "полторы недели, вместо установленных трех дней, максимум".

Также он рассказал, что арестованная квартира расположена в Киеве, а машины "хорошие".

Как известно, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017. По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн долл.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о взятии Мартыненко на поруки нардепами.

В САП отмечали, что экс-депутат мог бы заключить сделку со следствием о признании вины.

Украинская правда       

Темы: Мартыненко Холодницкий суд
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