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Холодницький розповів про арештоване майно Мартиненка

Вівторок, 30 травня 2017, 14:31

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив арешт майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це він розповів у вівторок, відповідаючи на питання журналістів.

"Було дійсно задоволено судом клопотання САП про арешт майна підозрюваного. Були арештовані квартира, два автомобіля і два рахунка у "Діамантбанку". Рішення суду було оголошено ще півтора тижні тому, але ухвала і повний текст надійшов лише вчора", - сказав він.

За словами Холодницького це все майно, яке можна арештувати "на цій стадії процесу".

"Ми керуємося документами і фактами. Є майно записане – є відповідне клопотання (про арешт – ред.)", - сказав він.

Холодницький додав, що рішення про арешт очікували "півтора тижні, замість встановлений три дні, максимум".

Також він розповів, що арештована квартира розміщена у Києві, а машини "хороші".

Як відомо, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року. За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про взяття Мартиненка на поруки нардепами.

В САП зазначали, що екс-депутат міг би укласти угоду зі слідством про визнання провини.

Українська правда

Теми: МартиненкоХолодницькийсуд
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