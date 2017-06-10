Рябошапка: Корчак плохо справляется с обязанностями главы НАПК

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Суббота, 10 июня 2017, 01:18

Член НАПК Руслан Рябошапка возлагает вину за проблемы с реестром лично на главу агентства Наталью Корчак.

Об этом он заявил в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

"Честно говоря, я действительно считаю, что Наталья Николаевна справляется в своем направлении достаточно не плохо. Однако у меня было несколько серьезных моментов, когда я не соглашался с предложениями, которые она вносила. К примеру, по той же "Батькивщине", - заявил Рябошапка.

Кроме этого, гость программы отметил, что главным "провалом" Корчак было то, что НАПК не поменяло администратора реестра. Ведь именно из-за этого система е-декларирования частично не работала.

"Как менеджер, как руководитель органа, у нее было много "провалов". И по моему мнению, основным из них было то, что мы не поменяли администратора нашего реестра. Ведь эту проблему мы видели еще в августе, затем в сентябре, а на Новый год, администратор просто взял и отключил реестр, однако нам не сообщил. Поэтому было понятно, что дальше ситуация не может так продолжаться, учитывая то, что до 1 апреля должны были быть поданы около миллиона деклараций политиков и чиновников", - отметил гость программы.

Рябошапка говорит, что когда возникли проблемы с реестром е-декларирования, чтобы решить проблему, нужно было принимать компромиссное решение, но, Натальей Корчак никакие решения не были приняты.

"Собственно, вину за проблемы с реестром я возлагаю лично на Наталью Николаевну. Ведь мы могли поменять администратора, более того, у нас было несколько вариантов. Однако позже, когда проблему понемногу уладили, то председатель НАПК обвиняла во всем "УСС", мол, что это они виноваты в срыве электронного декларирования", - добавил Рябошапка.

Напомним, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка подал в Кабинет Министров заявление об отставке. По его словам, в течение года он говорил о проблемах Агентства. Однако ответной реакции не было.

Как сообщалось, в НАПК возник конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАПК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом отвергает.

Как сообщалось, НАПК также никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.

Темы: НАПК декларации
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