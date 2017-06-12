Военная прокуратура запретила обнародовать решение суда о "средствах Януковича"

3989 просмотров
0
Понедельник, 12 июня 2017, 20:24

Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения отсутствует в Едином госреестре судебных решений по просьбе Военной прокуратуры.

Об этом сообщил и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинко по запросу руководителя отдела по борьбе с коррупцией Центра "Эйдос" Глеба Каневского.

"Постановлением Военной прокуратуры сил АТО о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве от 21 марта 2017 года обязано принять меры безопасности в уголовном производстве по подозрению фигуранта уголовного производства в участии в преступной организации, совершении в ее составе действий, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 УК, в частности, в виде необнародования текста судебного решения по результатам рассмотрения обвинительного акта и соглашения о признании виновности (...) для доступа в Реестре до завершения досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в ответе Дубинко.

 

Как известно, 28 марта 2017 года Краматорский горсуд с участием судей Переверзевой, Пикаловой и Фоминой вынес приговор по обвинению Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Депутат Лещенко заявлял, что на рассмотрение дела о "банде Януковича", которое возбудили 15 марта, понадобилось всего две недели, хотя оно не подсудно суду в Краматорске.

Но уже 28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 миллиардов долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

В мае 7 кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

Но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

7 июня стало известно, что судья Краматорского городского суда Лариса Переверзева передала решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов Аркадия Кашкина в Единый госреестр судебных решений.

Украинская правда

Темы: Янукович суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Министру времен Януковича Присяжнюку объявили подозрение 12 июня 2017, 14:00
У Януковича отрицают зарубежные счета, если найдутся - отдаст деньги Донбассу 9 июня 2017, 01:10
Решение о конфискации "средств Януковича" передали в реестр 7 июня 2017, 10:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На митингах в РФ хватают людей, задержали даже гигантскую резиновую утку
В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию
Порошенко подписал запрет георгиевской ленты
Обещанного Порошенко закона о возвращении территорий до сих пор нет
Все новости
Не только жажда

9 причин не забывать пить воду

Интервью

Режиссер Якоб Пройс: В Европе думают, будто в Украине ничего не изменилось