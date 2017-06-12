Военная прокуратура запретила обнародовать решение суда о "средствах Януковича"

Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения отсутствует в Едином госреестре судебных решений по просьбе Военной прокуратуры.

Об этом сообщил и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинко по запросу руководителя отдела по борьбе с коррупцией Центра "Эйдос" Глеба Каневского.

"Постановлением Военной прокуратуры сил АТО о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве от 21 марта 2017 года обязано принять меры безопасности в уголовном производстве по подозрению фигуранта уголовного производства в участии в преступной организации, совершении в ее составе действий, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 УК, в частности, в виде необнародования текста судебного решения по результатам рассмотрения обвинительного акта и соглашения о признании виновности (...) для доступа в Реестре до завершения досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в ответе Дубинко.

Как известно, 28 марта 2017 года Краматорский горсуд с участием судей Переверзевой, Пикаловой и Фоминой вынес приговор по обвинению Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.



Депутат Лещенко заявлял, что на рассмотрение дела о "банде Януковича", которое возбудили 15 марта, понадобилось всего две недели, хотя оно не подсудно суду в Краматорске.



Но уже 28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 миллиардов долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".



В мае 7 кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

Но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

7 июня стало известно, что судья Краматорского городского суда Лариса Переверзева передала решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов Аркадия Кашкина в Единый госреестр судебных решений.

Украинская правда