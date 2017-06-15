Гройсман похвалил Кучму

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Четверг, 15 июня 2017, 14:30

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что наибольший вклад в децентрализацию Украины сделал второй президент Леонид Кучма.

Об этом он заявил в четверг во время выступления на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации в Запорожье.

"Если быть абсолютно честным, то необходимо сказать, что больше всего для развития местного самоуправления в нашей стране сделал второй президент Украины Леонид Данилович Кучма - это очевидный факт. При нем была принята Конституция, при нем был принят закон о местном самоуправлении, который впервые дал нам возможность подойти к вопросу местного самоуправления", - цитирует слова премьера "Интерфакс-Украина".

По словам главы правительства, после Кучмы полномочия у местных властей только забирали, фактически ведя страну к централизации.

Как известно, ранее премьер высказывал мнение, что все правительства с 2006 по 2013 год ослабляли экономику Украины, а процесс децентрализации был начат в стране только в 2014 году правительством Арсения Яценюка.

Темы: Гройсман Кабинет министров Кучма децентрализация
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IP: 46.250.24.---Dolento15.06.2017 14:42
Гройсман, при всіх його амбіціях, мислить не масштабно, бо головна "заслуга" Кучми, утворення олігархату, який приватизував країну, разом з рабами, яких іноді називають народом !
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